محافظ بني سويف: تلقينا 102 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الاجمالي لطلبات التصالح على مخالفات البناء التي جرى تقديمها وصل إلى 102 ألف و296 طلبًا، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات في 31 أكتوبر الجاري.

وشدّد المحافظ على رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكانت المراكز التكنولوجية، شهدت اليوم الخميس، تقديم 697 طلبًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع 166 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و229 طلبا بمركز ناصر، و 150طلبًا بالواسطى، و39 طلبًا بمركز ببا، و 23 طلبا باهناسيا، و 20 طلبا بسمسطا، و 70 طلبا بالفشن.

ووجّه المحافظ إلى ضرورة إنهاء كافة الطلبات المقدمة، من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.

وأكد المحافظ متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح على مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها إلى توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل حال رفض الطلب، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح حال قبول الطلب وفقا للقانون.