رئيس "عمليات قنا": انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة منذ التاسعة

ترأس كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، التي تستمر اليوم وغدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا، حتى 9 مساءً.

وأكد "شلبي" انتظام سير العملية الانتخابية وفتح اللجان في مواعيدها، مشددا على أن غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة؛ لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور، وربطت غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية؛ لمواجهة أى طوارئ .

يذكر أن محافظة قنا، تضم 670 لجنة فرعية، موزعين على 339 مركزا انتخابيا، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب، 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية، والتأكد من إجراءها دون أي عوائق، سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، وأن المحافظة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات؛ لتظهر "قنا" في العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.