محافظ سوهاج: الانتخابات بالمحافظة ساخنة ونتوقع إقبال كبير من الناخبين

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن المحافظة استعدت لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ وقت طويل وتم تطهير وتجهيز اللجان بشكل جيد، وإتاحة كل ما يسهل العملية الانتخابية للأهالي في محافظة سوهاج وللمشرفين على العملية الانتخابية.

وأضاف الفقي، عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسي، أن الانتخابات في سوهاج دائما ساخنة، والمحافظة مقسمة على 8 دوائر بإجمالي 688 مركز انتخابي، و1080 لجنة اقتراع، وأن عدد الناخبين يتجاوز الـ3 مليون ناخب.

وتابع أن الإقبال اليوم سيكون عالي للغاية وذلك لأن عدد المرشحين في معظم الدوائر كبير ويتراوحوا ما بين 25 إلى أكثر من 40 مرشح في معظم الدوائر، مؤكدا على أن الأمور تسير بطريقة مرضية في البداية، ونتابع أول بأول سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أى إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.