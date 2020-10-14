محافظ سوهاج: 56 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة بلغ 56 مدرسة بإجمالي 819 فصلًا دراسيًا بتكلفة 347 مليون و600 ألف جنيه، إلى جانب 142 مدرسة للتعليم الفني، شهدت أعمال صيانة، بتكلفة 83 مليون و 50 ألف جنيه .

ووجه المحافظ إلى ضرورة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس، لتوفير جو صحي مناسب حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد " الفقي" على ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي، ومتابعة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

من جانبه، عقد ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية وإدارات التعليم بالديوان بحضور عطا الميموني، مدير عام التعليم لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وناقش "عبد الخالق" الكتاب الدوري رقم " 5 " الصادر من الوزارة بشأن خطط العام الدراسي الجديد وكيفية تطبيقها، وقام بشرح آليات تطبيقه، كما استمع لآرائهم حول كيفية التطبيق في الإدارات، والمعوقات التي قد تعيق التنفيذ ووضع رؤية شاملة لمدارس المحافظة في جميع المراحل التعليمية.

وطالب إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ورؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية بوضع خطة يتم تنفيذها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لتدريب المعلمين في كل مدرسة على كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم والدخول على المنصات التعليمية وبنك المعرفة، واستخدامها الاستخدام الأمثل في خدمة العملية التعليمية وتنفيذ توجيهات الوزارة في هذا الشـأن.

كما طالب إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية، بمتابعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزارة بالمدارس.

وجرى التنسيق مع إدارة المتابعة بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية لوضع خطة أسبوعية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اجراءات لضمان التنفيذ الجاد وإزالة أي معوقات، بما يصب في صالح العملية التعليمية.