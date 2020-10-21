محافظ بني سويف: تحرير 807 عقود لواضعي اليد على أملاك الدولة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 61 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أملاك الدولة، اليوم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور 86 طلبًا وتظلمًا بشان تقنين أملاك الدولة، وجرى قبول 5 تظلمات، والموافقة على 42 طلبًا للتقنين، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها اليوم إلى 2086 طلبًا، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 807 عقود، بواقع 602 مباني، و 205 زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار محافظ بني سويف إلي متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، من خلال إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين، ومنع أية تعديات مستجدة.