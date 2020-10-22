تعليم بني سويف ينفي مشاهدة طلاب لفيدوهات إباحية على شاشة مدرسة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة "فيديو" لعدد من الطلاب وهم يتراقصون على أغاني المهرجانات، بالإضافة إلى محاولة دخولهم على أحد مواقع الأفلام الإباحية، عبر الشاشة الذكية لأحد الفصول المدرسية، قيل أنها داخل مدرسة إهناسيا الثانوية بنين بمحافظة بني سويف.

من جانبها نفت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، ما تم تداوله عن استخدام طلاب مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، لشاشة الفصل الذكية، في مشاهدة الأفلام الإباحية.

وقالت "يوسف": "الشاشات مؤمنة تماما بواسطة التطوير التكنولوجي وتم تهيئتها قبل بداية العام الدراسة ووضع المادة العلمية عليها، ولا يمكن للطالب التغيير في المحتوى أو تغيير استخدامها، إنما يمكنه التفاعل معها ومتابعة المادة العلمية فقط".

وأضافت: "لا نتستر على خطأ، فلو حدث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ، إلا أننا سنراجع تلك الشاشات مرة أخرى".

من جانبه قال علي خليل مدير عام إدارة إهناسيا التعليمية، "تلك الشاشات تخضع للرقابة من قبل التطوير التكنولوجي وإدارة المدرسة، إلا أنني سأتوجه إلى المدرسة على رأس لجنة لفحص الشاشات مرة أخرى".

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعددٍ من طلاب الثانوية العامة، يتراقصون على مهرجان لأحد الأغاني الشعبية، وقال ناشر المقطع "هناك فيدويهات أخرى إباحية نتحفظ على نشرها".

كما نشر آخر، مقطعا لقيام طلاب بمحاولة الدخول على أحد مواقع الأفلام الإباحية عبر الشاشة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التعليم الإلكترونية.