بالأسماء والرموز.. 24 مرشحا يتنافسون لحصد مقعدي دائرة بني سويف

يتنافس 24 مرشحًا في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، والمخصص لها مقعدين، لحصد مقعدي الدائرة بانتخابات مجلس النواب، والمقرر عقدها على مدار يومي غدًا السبت وبعد غد الأحد.

وضمت أسماء المرشحين امرأة واحدة عن حزب المصريين، و2 من النواب الحاليين، و7 مرشحين عن أحزاب في مواجهة 17مرشحا مستقلا، ليصل إجمالي عدد المرشحين إلى 24 مرشحا عقب تنازل مرشح.

وضمت أسماء المرشحين كلا من:

1 ــ محمد سيد كامل حسان، وشهرته رمضان أبو حسان، صاحب مكتب مقاولات، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ طارق مخيمر عبدالتواب حسان، وشهرته طارق مخيمر، مهندس مدني حر، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

3 ــ أبو الخير عبدالسميع محمد أبو زيد، وشهرته الدكتور أبو الخير عبد السميع، استشاري جراحة المسالك البولية، مستقل، رمز الحصان.

4 ــ مرقص موريس كمال وهبه، وشهرته مرقص موريس، دبلوم تجارة، مستقل، رمز الأسد.

5 ــ محمود عزت محمود أحمد، وشهرته محمود عزت أبو حمد أبو عزوز، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مستقل، رمز العقرب.

6 ــ ممدوح مجدي أحمد محمد، وشهرته، ممدوح مجدي أحمد، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، مستقل، رمز الصقر.

7 ــ وليد محمد أحمد عبداللطيف، وشهرته وليد البكري سليم، مأمور ضرائب مبيعات، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز المدفع.

8 ــ محمد رجب أحمد عبدالعظيم، وشهرته محمد رجب عبدالعظيم، محام حر، مستقل، رمز التمساح.

9 ــ مخلوف ماهر مخلوف سيد، وشهرته الإعلامي أشرف أبو دنيا، مشرف بعقد عمل مؤقت بمشروع النظافة العامة بديوان عام محافظة بني سويف، مستقل، رمز التليفزيون.

10 ــ مصطفى علي سيد لطفي، وشهرته مصطفى علي سيد الباسطي، حاصل على ماجستير قانون، مستقل، رمز بندقية الصيد.

11 ــ أحمد محمد أحمد مصطفى، وشهرته أحمد الكومي، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات، مستقل، رمز ساعة يد.

12 ــ حياة سيد سيد عويس، وشهرتها حياة سيد مكي، معلم أول بإدارة بني سويف التعليمية، عن حزب المصريين، رمز سيارة الإسعاف.

13 ــ ربيع عباس عبد العزيز علي حمزة، وشهرته ربيع عباس، مراقب بالبنك الأهلي المصري، مستقل، رمز الشمعة.

14 ــ هاني فارس علي محمد، محام حر، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز المنبه.

15 ــ عادل محمد خليفة طلبه، وشهرته عادل خليفة، رمز الأتوبيس، موجه اول لغة عربية بإدارة بني سويف التعليمية بالمعاش، مستقل.

16 ــ أحمد محمد عبد الحميد حسن، وشهرته أحمد طلحه، دبلوم صناعة، مستقل، رمز النخلة.

17 ــ عادل جرجس صليب حنين، وشهرته عادل حنين، صاحب مركز خدمة وصيانة نوكيا، مستقل، رمز غصن الزيتون.

18 ــ عادل حمودة بيومي حمودي، وشهرته عادل حمودة، مدير إدارة تنسيق المتابعة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، رمز السفينة، مستقل.

19 ــ ثروت يوسف فرج الداعوري، مستقل، وشهرته ثروت الداعوري، مزارع، رمز الديك.

20 ــ أبو الخير جابر عبود مصطفى، وشهرته أبو الخير العبودي، مدير مدرسة باها الثانوية المشتركة، مستقل، ورمزه الطائرة الهليكوبتر.

21 ــ تنازل عن خوض الانتخابات.

22 ــ سيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، بالمعاش، عن حزب نداء مصر، رمز الفيل.

23 ــ محمد سيد محمد أحمد، وشهرته محمد زعزوع، مدير عيادة ناصر الشاملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي في بني سويف، مستقل، رمز الونش.

24 ــ محمد مصطفى محمد أبو زيد، وشهرته محمد أبو زيد، لواء شرطة بالمعاش، مستقل، زهرة عباد الشمس.

25 ــ عبد الرحمن محمد عبد الجواد أحمد، وشهرته عبد الرحمن برعي، استاذ مساعد بكلية التربية بجامعة بني سويف، عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.