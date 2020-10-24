طوابير أمام لجان انتخابات النواب في البدرشين

شهدت لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، في أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع، للتصويت على من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتأمين اللجان الانتخابية وتسيير العملية الانتخابية على الناخبين.

ونفذت اللجان الانتخابية بمدينة البدرشين جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال توفير الكمامات الطبية وتطهير المقار الانتخابية وتوفير الكحول، وذلك لتوفير كل الحماية والأمن والسلامة للناخبين، أثناء التصويت في انتخابات مجلس النواب.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، في 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردي والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وقالت فردوس حسين، إحد الناخبات، والبالغة من العمر 60 عاما، إنها قررت المشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، واختيار أفضل من يمثلها داخل البرلمان، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تنعم بالاستقرار بعد ثورة 30 يونية، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح بالخروج بمصر إلى بر الأمان رغم التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد منذ ثورة يناير.

وأشارت "فردوس" لـ"الوطن"، إلى أنها دائما تشارك في الاستحقاقات الانتخابية لأنه حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، موضحة أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وسيكون لمصر قريبا مجلسي نواب وشيوخ، مؤكدة أن هناك إجراءات صارمة داخل المقار الانتخابية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويتصارع 28 مرشحاً بالدائرة الثالثة ما بين حزبيين ومستقلين، للفوز بـ3 مقاعد داخل مجلس النواب.