رئيس حكومة بلغاريا و3 وزراء في العزل بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، أمس الجمعة، عن عزل كل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادرها أنَّ الرئيس البلغاري بدأ عزلًا صحيًا ذاتيا بعد أن تمّ إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.

وقال الرئيس بوريسوف إنَّ "نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة".

وكتب بوريسوف، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر، وسجلت يوم الجمعة عددًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.

وارتفع منحنى إصابات كورونا اليومية في أوروبا إلى أعلى نقطة له على الإطلاق، بعدما سجلت القارة الأوروبية أكثر من 200 ألف إصابة يومية، أمس الأول، إذ وصلت مجموعة كبيرة من الدول إلى أعلى معدلات في الإصابات، منها إيطاليا وروسيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، بالإضافة إلى فرنسا، التي سجلت 41 ألف إصابة، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ومع ارتفاع الإصابات في إيطاليا وفرض حظر التجول الليلي على بعض المدن من ضمنها العاصمة روما، أكدت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددا، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات، مشيرة إلى أنَّ الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.