شعراوي من غرفة العمليات: توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين

بدأت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، متابعة سير انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط و سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم كل التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنميةالمحلية، إن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد شعراوي على أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى مطالبة الوزارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر.

وكانت وارة الداخلية اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان، والمحاور المؤدية لها، حيث امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الحيوية والهامة، وإحكام الرقابة، و دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة للجان الانتخابات والدفع بقوات التدخل، وكذلك قوات الانتشار السريع، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وانطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس النواب 2020، للمرحلة الأولى بـ 14 محافظة على مستوى الجمهورية، أبرزهم محافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما نسقت وزارة الصحة المصرية مع مختلف المحافظات الاستعدادت والتجهيزات واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".