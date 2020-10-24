فيديو.. مدبولي يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات النواب

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة سمحت لكل المنظمات التي تقدمت لطلبات المتابعة في كل اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب، سواء منظمات المجتمع المدني المحلية أو وسائل إعلام محلية أو أجنبية.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات إعلامية اليوم، أنَّ الهيئة حددت مواعيد لاستلام الأوراق من كل المحاكم وتوجه القضاه جميعا للمحاكم بدءا من أول أمس وأمس لاستلام جميع الأوراق، وتوجهوا للمناطق التي سيشرفون على الانتخابات بها.

وأوضح أنَّ الهيئة اتخذت إجراءات احترازية منذ انتخابات مجلس الشيوخ من أجل حماية جميع أطراف المنظومة الانتخابية بدءا من تعقيم اللجان صباح اليوم الأول ومع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثاني، مشددًا أنَّ ارتداء الكمامة فرض على كل أطراف المنظومة الانتخابية ومن لا يرتديها فالهيئة وفرت كمامات مجانية أمام كل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.