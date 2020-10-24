فيديو.. هاني يونس: الواحد مستعد يقعد شهر في المتحف الكبير

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "يونس" على الفيديو قائلا: "احنا صحينا بدري الصبح رئيس الوزراء أدلى بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب بمدينة الشيخ زايد، وبعدين احنا في الجمال ده، جولة في الروعة دي".

وتابع: "هنا الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير، هنا خلص الكلام، شايفين العظمة، مستعد الواحد يقعد شهر وميمشيش يصور ويتأمل في الجمال ده، مفيش في العالم كله متحف بالروعة دي ولا اللي جواه بالأكثر روعة دي".

واختتم: "تمثال رمسيس إيه الشموخ ده، إيه العظمة دي، كم أنت عظيم أيها المصري القديم، تحيا مصر".

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد.

وتشهد الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر، وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحًا على 3 مقاعد منافسة شرسة بين المرشحين من بينهم 3 مرشحين من مستقبل وطن بالشيخ زايد.

يُذكر أنَّ محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، والتي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الـ9 مساءً، وسط إجراءات أمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة، وجرى تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم.