استقبال سياح التشكيك بالورود في أول رحلة طيران قادمة لمطار مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم السبت، أولي الرحلات السياحية القادمة من التشيك، على متنها 178 راكبا، بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان في استقبال الطائرة، مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

واستقبلت سلطات مطار مرسي علم الدولي، السائحين بالورود والشيكولاتة والهدايا التذكارية، ورشت الطائرة بالمياه طبقا للبرتوكول، واتبعت السلطات الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشددت علي تنفيذ الإجراءات، من حيث قياس درجة الحرارة، وتعقيم الحقائب والحفاظ علي المسافات بين الركاب، خلال عملية إنهاء الإجراءات في المطار.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي، الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات اللازمة وإجراء تحاليل pcr للسائحين، الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء التحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأكدت مصادر بمطار مرسي علم الدولي، أن المطار يستعد لاستقبال 6 رحلات أخري خلال اليوم، قادمة من دول بولندا وأوكرانيا وفرنسا، ومن المقرر أن تصل 3 رحلات من بولندا، واثنين من مطار شارل ديجول بباريس، وأخري من العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان جان فوليك، سفير دولة التشيك بالقاهرة، أجرى جولة تفقدية داخل المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يرافقه أيمن البحراوي، مدير عام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

وكشف بيان من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، أن سفير التشيك تفقد خلال الجولة الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق، بداية من دخول السائح، من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة؛ والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ والعيادات وغرف العزل الصحي.

وأضاف البيان، أن سفير التشيك استمع من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن الإجراءات الوقاية المتبعة كافة، وإجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقا للمواد التى أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأشاد السفير التشيكي بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف حركة السياحية إلى مصر، وأثنى على التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات بصورة سليمة، الأمر الذي يدفع لاستئناف رحلات طيران بلاده، وزيادة إقبال مواطنيها إلى السوق المصري، الذي يتميز بإمكانيات سياحية فريدة تنال إعجابه، وخاصة مدن محافظة البحر الأحمر.