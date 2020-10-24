أسقف البحر الأحمر قرر دفن دنماركية توفيت بالغردقة على نفقته الخاصة

قرر الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، أمس الجمعة، دفن سيدة مسنة تحمل الجنسية الدنماركية، كانت تقيم بالغردقة، بمدافن الأقباط على نفقته الخاصة، حيث أنها ليس لديها أقارب ولم يستلم أحد جثتها بالغردقة.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما توفيت سيدة مسنة وتحمل الجنسية الدنماركية، تدعى "بته ليز"، نتيجة مرضها، حيث كانت تقيم بشقة سكنية بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وأفاد تقرير مكتب صحة الغردقة أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية، وأصدرت نيابة الغردقة قرارا بإصدار تصريح وفاة وتسليم الجثة لذويها بالتنسيق مع السفارة الدنماركية.

وأشار القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر في حديثه الجمعة لـ "الوطن"، أن أجهزة البحر الأحمر تلقت مخاطبات رسمية من السفارة الدنماركية في القاهرة تفيد بأن السيدة الدنماركية لا يوجد لها أي أقارب في الغردقة والتفضل باتخاذ اللازم نحو دفن الجثة طبقا للشريعة المسيحية.

َوأكد القمص مينا عزيز أن نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أعلن دفن السيدة الدنماركية بمدافن الأقباط على نفقته الشخصية بمدينة الغردقة، طبقاً للشريعة المسيحية.

وأضاف بأن نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر كان التقى بالقنصل الإنجليزى بمقر مطرانية البحر الأحمر، لمناقشة تخصيص أرض لإقامة مدافن للأجانب بالغردقة، ودراسة بعض الأمور الخاصة بالجالية الإنجليزية بالغردقة.

كان محافظ البحر الأحمر قد استجاب إلى مطلب الجاليات الأجنبية بتوفير أماكن كمقابر لدفن المتوفين من الأجانب المقيمين بمدينة الغردقة، مؤكداً أن المحافظة على استعداد كامل لتقديم كل الدعم للجاليات.

كان استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، صوفيا ليون، القنصل البريطانى بالقاهرة ومدير الشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر، وفرانسو بوجو، القنصل العام الفرنسي بالقاهرة، وفيكتور فوروبايف، القنصل الروسي العام بالغردقة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة لمناقشة الأمور الخاصة بالجاليات الأجنبية التابعة للدول الثلاث بحضور أيمن البحراوي مدير هيئة تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر.