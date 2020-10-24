علم مصر يغطي اللجان الانتخابية.. وتواجد نسائي كبير في البحر الأحمر

فتحت جميع لجان دوائر البحر الأحمر الثلاثة، في المواعيد المقررة، صباح اليوم، وبدأت عملية الاقتراع بجميع مدن المحافظة في موعدها، وسط إجراءات أمنية و وقائية مشددة بمحيط اللجان، في انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت اللجان بدء الاقتراع، لعدد 292508 ناخبا، في 109 لجنة فرعية، و3 لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، يخوضها 31 مرشحا، بواقع 16 للدائرة الأولى، و11 للثانية و4 للثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بواقع واحد بكل دائرة.

وشهدت لجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة، تواجد نسائي مكثف منذ الصباح الباكر، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها، وعدم السماح بالسيارات بالوقوف بجوارها، وهناك عملية مرور مشددة من قبل القيادات الأمنية.

وقرر عدد من المرشحين بالدائرة الأولى، وتشمل "رأس غارب، والغردقة"، والثانية وتضم "القصير، وسفاجا، ومرسى علم"، الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، توكيل عدد من المحامين للتواجد داخل اللجان الانتخابية، لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.