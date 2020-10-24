"كمامة وعكاز" أدوات "رؤوف" في انتخابات النواب: نزلت بدري ادعم الشباب

بدأت اللجان الانتخابية في منطقة العمرانية بالجيزة في استقبال الناخبين لتصويت في انتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الأولى خلال الجولة الأولى وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت لجان مدارس أحمد زويل التجريبية وأحمد عرابي الثانوية بنات ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات أبوابها أمام الناخبين وسط تشديدات بارتداء الكمامات.

وشدد أفراد الأمن على دخول الناخبين بالكمامات إلى اللجان مع مراعاة مسافات بين الوافدين للتصويت خصوصا أمام مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات نظرا لوقوف الناخبين أمام اللجان من قبل بدء التصويت.

ووسط تشديدات على اتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على عدم دخول أي ناخب لجان انتخابات العمرانية بالجيزة دون ارتداء كمامة حرص رؤوف قلدس شنودة، سبعيني على المعاش على ارتداء كمامته والاتكاء على عكازه والنزول للتصويت في لجنته الانتخابية ضمن أوائل الحضور لمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالعمرانية لممارسة حقه الدستوري وليبتعد عن زحام منتصف اليوم.

"عندي 70 سنة وبستغرب من تأخر الناس في النزول للتصويت أو انتظار اليوم الأخير للحاق بالحق الدستوري"، كما يقول رؤوف، مضيفا: "دا حقنا وصوتي زي ما هو أمانة، هو حق لازم أخده".

مقاييس عدة على أساسها يختار رؤوف مرشحهي وضحها قائلا: "عايزين ناس كويسة ناس تعمل اللي احنا عايزينه، يكونوا شباب يهمهم البلد بنختار الشباب لأنهم هم المصلحة العامة وأن بلدنا تكون نضيفة ومتحضرة".

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، وتُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية والقائمة.

ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له، ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرتين الفردي والقائمة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قرارات تنظيم العملية الانتخابية ومنها عقد انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى 14 محافظة والثانية 13 محافظة.

وكانت قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية بنظام القائمة.

4 دوائر للقوائم الانتخابيةوبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام؛ لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا"، مقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات: "الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، مقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.