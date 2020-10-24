شعراوى: المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة سير الانتخابات والمقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت والتشديد على الإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات .

وأشار "شعراوي"، خلال ترأسه غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن ومشاركة الناخبين فى الاستحقاقات الدستورية السابقة يعبر عن وعي المواطن المصري في التعبير عن رأيه بكل حرية، مؤكداً على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.

وانطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس النواب، للمرحلة الأولى بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية، "الجيزة والاسكندرية والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان وقنا ومطروح والبحيرة ومطروح ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التنسيق الكامل مع المحافظات المختلفة التي تجرى بها انتخابات المرحلة الأولى، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا، وذلك بتجهيز المستشفيات التابعة للوزارة بتلك المناطق تحسباً لأي أزمات أو طواريء.

وقالت وزارة التربية والتعيم برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، ماعدا المدارس التي تجرى بها انتخابات الجولة الأولى، والتي تستمر لمدة يومين، على أن تنطلق انتخابات المرحلة الثانية في 7 و8 من شهر نوفمبر المقبل بـ13 محافظة.