زحام في قرى المرشحين وإقبال محدود في لجان بندر المنيا

شهدت اللجان الانتخابية في قرى المرشحين بمحافظة المنيا، إقبالا كبيرا من جانب الناخبين، فيما بدا الأقبال محدودا في اللجان الكائنة بالبندر والمدن.

وتوافد العشرات أمام اللجان في قرى: صفط الخمار، دمشاو هاشم، الشيخ عبد الرازق، صفط الشرقية، صفط الغربية، طوخ، تله، صفط اللبن، بني أحمد الغربية، البرجاية، زاوية سلطان، حي جنوب مدينة المنيا، الشرفا، ماقوسه، وجميعها تابعه لمركز المنيا للأداء بأصواتهم، إذ أن تلك القرى جميعا تضم مرشحين ينتمون لها.

وظهرت طوابير من الرجال في عدة مناطق متفرقة يرتدون جميعا الكمامات الطبية، وقد منع مسؤولي اللجان دخول ناخبين لا يرتدون الكمامات.

وقال ناخبون في مدينة المنيا، إن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر وتوجد سرادقات ومقاعد لجلوس كبار السن عليها.

وتجرى عملية التصويت في المنيا في 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء مارثون انتخابات مجلس النواب.

شملت الجولة المرور على مدارس الاتحاد الثانوية ومعهد قراءات فتيات المنيا الازهري والمعهد الازهري للبنين.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.