في ذكرى موقعة العلمين.. محافظ مطروح يضع إكليل زهور على المقابر الألمانية

تشهد المقابر الألمانية بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، اليوم السبت، احتفالات بالذكرى 78 لمعركة العلمين في الحرب العالمية الثانية، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي وضع إكليل من الزهور على المقابر، ووفود من الدول التي شاركت في المعركة، وأقارب الجنود.

وتوافد منذ صباح اليوم، على المنظمة الألمانية، الجاليات من مختلف الدول المشاركة في الاحتفالية، والفرق الموسيقية التابعة للسفارة الألمانية، في ظل مظاهر الاحتفالات بمشاركة أقارب الجنود، الذين شاركوا في المعركة، تضم رفات 4231 قتيلا، من الضحايا الذين لقوا حتفهم، خلال المعركة بالحرب العلمية الثانية.

ووقعت معركة العلمين في 24 أكتوبر عام 1942، وخلفت ورائها العديد من القتلى ومخلفات الحرب بين قوات الحلفاء والمحور، المشاركين في الحرب العالمية الثانية، التي دارت رحاها على أرض مدينة العلمين.

وتحتفل دول الحلفاء والمحور، سنويا في شهر أكتوبر، بذكرى موقعة العلمين في الحرب العالمية الثانية، من خلال احتفالية بالتبادل بين الدول التي شاركت في الحرب.

وتنظم الاحتفالية في مقابر دول الكمنولث في عام، والمقابر الإيطالية بآخر، والمنظمة الألمانيه في ثالث، بالتنسيق مع جميع الدول المشاركة، ويدعا لها بعض المحاربين القدامى، الذين لا يزالون على قيد الحياة، ويأتون من أوروبا خصيصا للمشاركة فيها، يفتخرون بها.

كما تدعى القنوات الفضائية الألمانية والإيطالية وغيرها من الدول، لتبث الفعاليات بشكل مباشر، بجانب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، التي تقع الاحتفالية في نطاق المنطقه التي يقودها، ومحافظ مطروح ممثلا عن رئيس الجمهورية، وبعض القادة العسكريين من مختلف الدول التي شاركت في الحرب.

وتستمر الاحتفالية عدة ساعات، ويضع خلالها محافظ مطروح باقة من الورود على المقابر، كبروتوكول في ذكرى وفاة الجنود المشاركين بالحرب.