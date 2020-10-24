"الأطباء" تحذر من زمالة طبية لإحدى الجمعيات: مزيفة ولا نعترف بها

أعلنت نقابة الأطباء، أن هناك جمعيات طبية تدعي زيفا أنها تمنح زمالات طبية وتروج لشهاداتها تحت اسم النقابة، مؤكدة أنها لا تعترف بهذه الزمالات.

وقالت النقابة في بيان لها: "تنامى إلى علم نقابة الأطباء أن ثمة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الجمعيات الطبية تدعى زيفا أنها تمنح زمالات طبية وهي (زمالة الجمعية العربية لطب الجنين، وزمالة الحقن المجهري لأطفال الأنابيب وزمالة المناظير) تحت إشراف جامعة باليرمو الإيطالية ونقابة الأطباء المصرية".

وأضافت: "هو ما تنفيه النقابة تماما فهي لا تعترف بهذه الزمالات التي تمنحها تلك الجمعية بل وتحذر من استخدام اسم النقابة في لترويج لشهادات لا تعلم عنها شيء".

وتابعت النقابة: "حيال تلك الادعاءات قرر مجلس النقابة في جلسته الأخيرة، توجيه إنذار وتحذير للجمعية لمنع استخدام اسم النقابة للترويج لأعمالها، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الإعلان، ومخاطبة مباحث الإنترنت لمعرفة من قام بنشر هذا الإعلان".

وكانت الدكتورة رانيه العيسوي، مقرر لجنة التعليم الطبي، قالت إن اللجنة تقوم بتطوير منصة الكترونية للتعليم عن بعد وذلك لمواكبة التطور الرقمي في التعليم عن بعد، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن اللجنة بدأت بالفعل منذ بداية الجائحة في تنظيم مؤتمرات طبية أون لاين لسهولة وصوله للأطباء، هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي للنقابة بشكل عام وتقديم خدمات النقابة عن بُعد للأطباء دون الحاجة للحضور إلى مقر النقابة.

وبصفتها ممثلة للأطباء في مجلس الشيوخ قالت الدكتورة نجوى الشافعي، إنها سوف تسعى في تحريك تشريعات لتجد طريقها إلى مجلس النواب في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والذي لا يعتبر اعتداء على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة وتدمير وإهدار لأموال تم صرفها على تلك المنظومة، وكذلك قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.