انتخابات النواب بالمنيا.. توزيع كمامات أمام اللجان وكثافة في الإقبال

حرص عددا من أنصار المرشحين علي التواجد بالقرب من المقار الانتخابية في قرى محافظة المنيا، وقاموا بتوزيع كمامات علي المواطنين المشاركين في الانتخابات كإجراء وقائي واحترازي منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدلى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، بصوته، في لجنة مدرسة ناصف الإعدادية الإسلامية بمدينة المنيا.

وشهدت اللجان الانتخابية الكائنة في قري المرشحين، إقبالا كبيرا من جانب الناخبين، فيما بدا الأقبال محدودا في اللجان الكائنة بالبندر والمدن.

وتوافد العشرات أمام اللجان في قري: "صفط الخمار، دمشاو هاشم، الشيخ عبد الرازق، صفط الشرقيه، صفط الغربيه، طوخ، تله، صفط اللبن، بني أحمد الغربيه، البرجايه، زاوية سلطان، حي جنوب مدينة المنيا، الشرفا، ماقوسه"، وجميعها تابعه لمركز المنيا للإداء بأصواتهم.

وظهرت طوابير من الرجال في عدة مناطق متفرقه يرتدون جميعا الكمامات الطبية، وقد منع مسؤولي اللجان دخول ناخبين لا يرتدون الكمامات، في ظل انتظام عملية التصويت وتسهيله على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان.

وأكد محافظ المنيا، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.