السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان الشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد، حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة في أولى أيام انتخابات مجلس النواب.

وأدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بصوته داخل مقر اللجنة الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، في الانتخابات مجلس النواب، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما احتشد العشرات من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بداية اليوم وقبل فتح اللجان بساعة تقريبا، وتصدر المشهد الإقبال المكثيف للسيدات والفتيات الذين نظموا طابورا أمام مدرسة المصرية.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث ارتدى جميع الناخبين الكمامات.

وتشهد الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر وتضم الشيخ زايد وحدائق الاهرام وهضبة الاهرام و٦اكتوبر والواحات، ٥٠ مرشح على ثلاث مقاعد منافسة شرسة بين المرشحين من بينهم ٣مرشحين مستقبل وطن بالشيخ زايد

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادا للانتخابات والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.