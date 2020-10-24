تركي آل الشيخ يبحث عن مكفوف ظهر في فيديو وهو يقطع الأخشاب

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو لأحد الأشخاص المكفوفين وهو يقطع الأخشاب.

وعلق صاحب الفيديو، ويدعى خالد المشيفح، قائلا وهو متأثر: "ما توقعت توصل حالة الشخص يخاطر على نفسه وإيده وعلى وضعه حتى يوكل عياله ويصرف عليهم، عنده ولد صغير مصاب بفشل كلوي".

لوسمحتو ابي اتواصل معه مين يدلني عليه pic.twitter.com/2OD869ZSCL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2020

وطالب "آل الشيخ" من المتابعين إيصاله بقاطع الأخشاب، قائلا: "لو سمحتوا أبي أتواصل معه مين يدلني عليه، مين صاحب الرقم اللي مصور ولا الأخ صاحب الحالة".

وفي سياق مختلف، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن عمل فني جديد يجمعه بالمطرب ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.

ونشر "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للأغنية، وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

وتقول كلمات الأغنية: "ودعت روحي من قبل.. ما أودعك أشوفها تطلع، ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت، كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب، ولا قدرت أردها وأصابعي.. عيت تفك أصابعك في اللحظه اللي، صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا، وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. وأتابعك وذكرى فراقك، مثل حلم أعدها عصيت أنا إحساسي .. عشان أطاوعك خذ باقي طيوفك، وعني صدها لا يشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. أوعدك بمدها".