محافظ أسيوط يترأس حملة لتطهير لجان انتخابات النواب

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة مكبرة، اليوم، لتطهير وتعقيم مقار لجان إنتخابات مجلس النواب بحي شرق، استعدادًا للانتخابات المقرر إجرائها بعد غدٍ، السبت، وتستمر لمدة يومين.

وشدد المحافظ على تجهيز اللجان وتوزيع صناديق التصويت بجميع اللجان وتجهيزها لاستقبال الناخبين مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الحملة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأيمن محروس، رئيس حي شرق، وفرق التطهير والتعقيم بالديوان العام.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض المقرات الانتخابية بمدرسة "عصمت عفيفي" الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وأسيوط الرسمية المتميزة للغات والفاروق الرسمية للغات بحي شرق.

واطمأن على وصول صناديق الانتخاب، وتسليم اللجان لقوات الشرطة لتأمينها، كما تابع أعمال التعقيم والتطهير اللجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم التابعة للمحافظة مشددًا على غلق جميع اللجان عقب تعقيمها تمهيدًا لاستقبال القضاة والمشرفين والناخبين بعد غد السبت وبدء عملية التصويت.

وتأكد "سعد" من توافر المظلات وبوابات التعقيم والكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تفقد وسائل الإطفاء بجميع اللجان والتهوية الجيدة والإنارة وفرش وتجهيز كافة اللجان وأماكن انتظار المواطنين لمنع التزاحم، مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على إرتداء الكمامات داخل اللجان الانتخابية.

يشارالى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم في 497 مقر انتخابي يضم914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).