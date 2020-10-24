محافظ القاهرة يتأكد من جاهزية "الشفاطات" وفرق الطوارئ بطريق صلاح سالم

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم، للتأكّد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ والتدخل السريع في حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأثنى محافظ القاهرة، على جهود العاملين بشركة الصرف الصحي وتواجدهم في الشارع منذ 4 أيام تحسبًا لأي تغيرات في الطقس تتعرض له العاصمة.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الأمطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه، والتأكّد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكّد من عملها بكفاءة، كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّه تمّ ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.