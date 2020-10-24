إقالة معاون وزير القوى العاملة بعد تصريحاته المسيئة للكويت عبر فيسبوك

استنكرت وزارة القوى العاملة، ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي "فيس بوك".

وكشفت وزارة القوى العاملة، في بيانها، أنها أقالت معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلًا عن إحالته إلي التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

إحالة معاون وزير القوى العاملة للتحقيق وإيقافه عن العمل

وشددت وزارة القوى العاملة، في بيانها، على أنَّها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن هذه الإساءة، مؤكّدة أنَّ ما صدَر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدَر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكّدت وزارة القوى العاملة، في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، مشددة على أنَّ هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.