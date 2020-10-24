إقبال كبير أمام لجان الكرنك بمركز أبوتشت في قنا

شهدت اللجان الانتخابية في قرية الكرنك مركز أبوتشت إقبال كبير من قبل الناخبين، حيث اصطفوا في شكل طابور طويل أمام كل لجنة للإدلاء بأصواتهم، ويذكر أن أبوتشت تعد الدائرة الرابعة في المحافظة ومخصص لها مقدعدين فرديين.

تشهد محافظة قنا، منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 138 مرشحا على 9 مقعدا فقط، منهم 18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و34 ألف و373 مواطنا.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين وأن المحافظة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة ويسر مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم، في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.