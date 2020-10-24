التعليم: التصويت الإلكتروني ضمن 3 مقترحات لانتخابات طلاب الجامعات

كشف الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، أن موعد إجراء الانتخابات للاتحادات الطلابية سيتم إقراره من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الأثنين من أول شهر نوفمبر سيكون اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا لمناقشة المقترحات بشان الانتخابات لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة نصت على أن الانتخابات تجرى في الفصل الدراسي الأول ولم ينص لفترة زمنية محددة.

وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش الاستعداد للانتخابات خلال اجتماعه في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من سيناريو ومقترح للانتخابات هذا العام كونه استثنائياً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن أبرز المقترحات للانشطة الطلابية في العام الدراسي الحالي، سترتكز على تنفيذ الأنشطة الطلابية "أون لاين" كالنشاط الفني والثقافي والاجتماعي، واستكمال بعض الأنشطة وجهاً لوجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، وبالنسبة للنشاط الرياضي، سيتم استبعاد بعض الألعاب التي يكون بها إحتكاك بين الطرفين، كالملاكمة والكاراتيه، والجودو والتايكوندو، فضلاً عن التوسع في المحاضرات التوعوية والندوات الاجتماعية، وكذلك الاعتماد على مظلات إعداد القادة داخل الجامعات، وذلك منعا لحدوث تكدس وزحام بدلا من التجمع داخل معهد إعداد القادة.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن هناك أكثر من مقترح يجرى دراستهم لعرضهم على المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء عملية الانتخابات للاتحادات الطلابية في ظل تواجد أزمة كورونا المستجد، والتي من بينها أن تكون الانتخابات والتصويت "أون لاين" أو أن يتم مد مدة التصويت من يوم ليومين لكل مرحلة من مراحل التصويت وغيرها من المرحل، أو تخصيص يوم انتخابات لكل فرقة، مؤكداً أن جميع الاقتراحات سيتم عرضها على المجلس لاختيار أي من المقترحات وفق لائحة جميعنا ملتزمين بها.