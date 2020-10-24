"مصر للطيران" الناقل الرسمي لضيوف مهرجان الجونة في دورته الرابعة

في إطار رعايتها لكافة الأحداث والمحافل الدولية في مختلف المجالات، قامت الشركة الوطنية مصرللطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ، حيث استقبلت مصرللطيران عدد من نجوم وصناع السينما علي متن طائراتها المتجهة من مطار القاهرة الي الغردقة وكذلك تسيير رحلات خاصة الي الجونة لحضور فاعليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام خلال الفترة من ٢٣ و حتي ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطاري القاهرة و الغردقة بما يليق بمكانة مصر ونجاحها في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وتم استيعاب جميع المشاركين في المهرجان الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وامريكا وأوروبا وأفريقيا وغيرهم من العديد من صناع السينما والنجوم.وخلال الافتتاح الذي أقيم أمس قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتقديم الشكر لمصرللطيران كونها أحد الرعاة المشاركين في نجاح المهرجان في دورته الحالية ودوراته السابقة .

و سوف يتنافس في هذا المهرجان عدد من الأفلام المتنوعة منها الأفلام الروائية الطويلة و الأفلام الوثائقية الطويلة بالإضافة الي الأفلام القصيرة.