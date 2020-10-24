مصر للطيران تستعين بالزي الفرعوني للترويج للسفر وإرشادات السلامة

استعانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بالزي الفرعوني المعروف عالميا، للفت انتباه ركاب رحلاتها الجوية، للتعليمات والإرشادات التي تبثها الإذاعة الداخلية، بالطائرات، للتعريف بعوامل السلامة والنجاة، والتعامل مع الحالات الطارئة، وللترويج للزي الفرعوني المصري الشهير وللسياحة المصرية.

مصر للطیران تستعين بالأزياء الفرعونية للترويج للسفر على متن رحلاتها

حيث بدأت رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، في بث نشرة التعليمات الإرشادية لركاب طائرتها، لمضيفة جوية ترتدي الزي الفرعوني، مستعينة ببعض المؤثرات البصرية واللوحات الفنية المصرية، وبعض الديكورات المعروفة عالميا، بالانتماء للعصر الفرعوني، مثل القيثارة، وريش الطيور الملون، المستخدم في الترويح عن الملوك، والمرسوم على معابد الفراعنة بألوانه الحذابة، وغيره من لوازم المصريين القدماء.

القطاع الإعلامي بالشركة يقدم حلولا غير تقليدية للترويج للسفر

وأكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطیران، أن قيادات الوزارة، وفي مقدمتهم القطاع الإعلامي، يبذلون جهودا حسيسة، للترويج للشركة، وتقديم حلول غير تقليدية في التعامل مع ملف الجذب السياحى وزيادة عدد الرحلات والمسافرين.

كان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية التي يتم تطويرها باستمرار داخل الشركة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأن الهدف الأساسي من تخصيص يوم السلامة على مستوى الشركة، هو دائما وأبدا الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، والعمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل، وأيضا الحفاظ على شركتنا وتحسين مستويات السلامة العامة فى مختلف مواقع العمل وفقا للمعايير المحددة.

زكريا: نعمل على نشر مفاهيم السلامة بين العاملين

وأكد "زكريا"، على أهمية نشر الوعي بمفاهيم وإجراءات السلامة في مجال الطيران لجميع العاملين بالشركة وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لكل الأعمال والأنشطة، وأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها، كما أكد على أهمية العمل على رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم في التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والابلاغ عن أي سلوكيات غير آمنة.