شرطة نسائية وربات منازل يتصدرن المشهد في انتخابات البرلمان بزايد

شهدت لجان الاقتراع بمدينة الشيخ زايد حضورا مكثفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب ، التي انطلقت اليوم وسط اجراءات أمنية مشددة ، وحضرن السيدات فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحات

وخضعت الناخبات لعملية تعقيم قبل دخولهن بواسطة بوابة التعقيم المثبتة في مدخل اللجنة، كما خضعن لعمليات تفتيش من قبل الشرطة النسائية وذلك بعد إن تصدرت عناصر الشرطة النسائية المشهد في اللجنة واشتركن اكثر من 8 ضباط من الشرطة النسائية حيث باشرن عملهن في الإجراءات الأمنية المتبعة وإرشاد الناخبين ومساعدة كبار السن من ربات المنازل ، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل دخول الناخبات إلى مقار اللجان

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد.

ويتنافس في الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر، وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على 3 مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، وهما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل قائمة 23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا على 25 مقعدا في 12 دائرة.