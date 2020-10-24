العشرات من فتيات زايد يدلين بأصواتهن في انتخابات البرلمان

احتشد العشرات من الفتيات أمام لجنة المصرية اليابانية بالحي الـ11 بالشيخ زايد، وذلك للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب وذلك بعد فتح اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت أجهزة الأمن الحواجز الحديدية أمام اللجان وتم تنظيم عمليات الدخول.

يذكر أن الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على ثلاث مقاعد منافسة شرسة بين المرشحين من بينهم 3 مرشحين مستقبل وطن بالشيخ زايد.

وجهزت محافظة الجيزة 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادا للانتخابات والتي تبدأ من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة. وتم وتنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم.

وكانت وزارة الداخلية اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان، والمحاور المؤدية لها، حيث امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الحيوية والهامة، وإحكام الرقابة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة للجان الانتخابات والدفع بقوات التدخل، وكذلك قوات الانتشار السريع، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وانطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس النواب 2020، للمرحلة الأولى بـ 14 محافظة على مستوى الجمهورية، أبرزهم محافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما نسقت وزارة الصحة المصرية مع مختلف المحافظات الاستعدادت والتجهيزات واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".