بعد إقالتها.. محافظ الدقهلية يستقبل "ميس كريمة": لم أقصد إهانتك

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، كريمة محمود إبراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس، المقالة قبل بدء الدراسة بحوالي 3 أيام، وظهرت في فيديو خلع الشباك الألوميتال، الذي اعتبرته إهانة لها ولتاريخها المهني.

وحضر اللقاء اللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، وعلى عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح أبو العلا، مدير إدارة دكرنس التعليمية، وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد "مختار" خلال اللقاء لمديرة المدرسة، أنه لم يقصد إهانتها ولا التنمر عليها، كما أشيع، ولكنه كان غاضبا من سوء النظافة، ونقل فصل الحضانة للدور الثاني، وعدم ظهور المدرسة بالمظهر اللائق قبل بدء الدراسة، مشيرا إلى أن هذه العام له أولوية خاصة في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال محافظ الدقهلية، إن ما اتخذ من قرارات تجاه المديرة، كان الهدف منها الصالح العام للتلاميذ بالمدرسة، والتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل أزمه كورونا.

ووجه المحافظ بعرض مديرة المدرسة، على لجنه القيادات بالتربية والتعليم؛ للوقوف على مدى إمكانية تكليفها لإدارة مدرسة أخرى لإثبات ذاتها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، وجه انتقاد شديد اللهجة لكريمة محمود إبراهيم، عند دخوله لأحد الفصول في المدرسة، ووجه كلامه في فيديو: "يا نهار أزرق، ده فصل المفروض يستقبل الطلاب كمان يومين، أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة، أنت بقالك 3 سنوات هنا إزاي؟ أنت معزولة من بكرة، أنت مدرسة إيه؟"، فأجابت: لغة عربية.

وتابع المحافظ: "درسي لغة عربية كما كنت"، ووجه حديثه إلي قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس قائلا: "كل المدارس اللي أنا شوفتها سيئة وهذا يدل علي تقصير الناس الموجودة ، أنا عزلت مديرة المدرسة ولا تضطروني أن أعزلكم كلكم، وعلى فكرة مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة، وأشار إلي مدير الإدارة التعليمية، عندك فرصة النهاردة كل المدارس في النطاق لابد أن تليق بأهل الدقهلية".