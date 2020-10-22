فيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية

هطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء محافظة الدقهلية، مساء اليوم، ما نتج عنه ظهور تراكمات مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة بالشوارع والميادين، تزامنًا مع نشاط الرياح واستقرار في درجات الحرارة.

واشتكي أهالي قرية "زيان" بمركز بلقاس من عدم تشغيل ماكينة الرفع الخاصة بصرف مياه الأمطار، ما تسبب في غرق الشوارع، فيما شكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات مركزية لمواجهة التقلبات الجوية، عبر التواصل مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجه الاستعداد القصوى لمدة 6 أيام خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات "الأرصاد" وأهابت بالمواطنين والمسافرين على الطرق توخى الحذر حرصا على الأرواح والممتلكات.

وشدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع والمناطق علي مستوي المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة سيارات ومعدات الشفط.

وأكد على ضرورة الإشراف على جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات للتطهير ورفع أي المخلفات أولاً بأول وكذا الحفاظ على أراضي طرح النهر وقت الأمطار، وكذا التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة وأعمدة الإنارة حرصا علي حياة المواطنين.