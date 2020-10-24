"الرعاية الصحية" تطلق خدمة الفندقة في مستشفياتها: "نسعى لإرضاء المريض"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم الخدمات الفندقية عالية الجودة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف الوصول بمجموع مستشفيات الهيئة لمستوى الجودة الشاملة، ما توازي معه ظهور تساؤلات حول طبيعة الخدمات، ومتى سيتم تنفيذها، وهل ستكون بمقابل مادي إضافي عن الاشتراك المادي بالمشروع.

وقال الدكتور شريف لاشين، مدير عام الإدارة الفندقية، إن تدشين الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة سوف يستفيد منه الجميع، لافتا إلى أن الهدف من تقديم الخدمات، ضمان أن يحظى المنتفع من خدمات التأمين الصحي الشامل بمعاملة كريمة خلال تلقيه الخدمة العلاجية.

وأضاف لاشين، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الخدمات تبدأ من استقبال المرضى بشكل جيد، ومساعدتهم لإنجاز مطالبهم سواء كان الحصول على أمر إحالة حتى حجز المريض وتوصيله لغرفته، حال إجراء جراحة.

ولفت إلى أن الخدمات الفندقية تتضمن حسن الاستقبال والمعاملة وغرف مجهزة وتغذية على أعلى مستوى من الجودة والطعم وطريقة تقديم الطعام بشكل محترف، موضحا أنّ الخدمات الفندقية تهدف لإرضاء المنتفعين، منها للشكاوى، وبينها رداءة الطعام المقدم، أو عدم نظافة الأسرة.

وتابع: "طالبنا بتفعيل الخدمة الفندقية بنسبة 100%، على أن تكون قيمتها في الهيئة نفس قيمة الخدمة الطبية، حتى تنجح المنظمة بشكل كامل، ما دفعنا لتعليم العاملين الإتيكيت للتأكد من تطبيق الخدمات بشكل صحيح".

وحصلت "الوطن" على الصور الأولى للخدمات الفندقية التي دشنتها هيئة التأمين الصحي، وصور قبل الخدمات الفندقية والتي تشير إلى وجود فرق كبير بين الخدمات المقدمة ورضا منتفعي التأمين الصحي.