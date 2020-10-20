بروتوكول بين "الرعاية الصحية واسترازينيكا" لخدمة منتفعي التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توقيع بروتوكول ثنائي مع شركة استرازينيكا مصر للمستحضرات الدوائية، في إطار استمرارية تطوير جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنمية قدرات مقدمي الخدمة الصحية.

وينص البروتوكول على دعم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بنظام إلكتروني يسهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء بإدارة الإمداد، حيث تضمن سلسلة التوريد المحكومة الربط المناسب بين أقسام المستشفيات والعمليات ودورة الإيرادات.

كما تضمن استمرارية توافر الدواء في كل وقت للمريض، وتسهم في تعظيم رعاية المرضى وتقليل هدر المخزون، وتقليل الأخطاء البشرية، وستكون البداية في محافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمتد لتشمل باقي محافظات الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

وبموجب البروتوكول يتم تدريب 2000 من الفريق الطبي من العاملين بالمنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بواقع 1000 طبيب و1000 صيدلي، وذلك من خلال تنظيم محاضرات افتراضية على موقع استرازينيكا، أو من خلال لقاءات علمية ومحاضرات بما يساعد على الإطلاع على أحدث بروتوكولات العلاج المختلفة في كافة التخصصات الطبية.

كما ينص البروتوكول أيضا على دعم منظومة العلاج الدوائي بالهيئة بـ15منحة تعليمية معتمدة لعدد من الصيادلة العاملين بالهيئة، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بسبب الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، وذلك لكافة المواطنين بالمحافظات التي تغطيها منظومة التأمين الصحي الشامل مرحليًا، والتي تشمل التوعية بـ"أمراض القلب والجهاز الدوري، الكلى، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي والأورام".

وقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، ممثلًا عن الشركة.

السبكي: تطويع النظام الإلكتروني المميكن لتقليل هدر الدواء

وقال "التلواني"، إن البروتوكول المبرم يهدف إلى تعزيز قدرات الفريق الطبي من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض، توعية المرضى من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بسبل الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، إلى جانب تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والإطلاع على آخر المستجدات العلمية في هذا الشأن، فضلًا عن تدريب العاملين على نظام إلكتروني مميكن يضمن استمرارية وصول الدواء للمرضى في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.

وأضاف: "باعتبار الهيئة هيئة رقمية ذكية، فإننا نسعى إلى تطويع كافة الأدوات الإلكترونية لصالح المنتفعين بالمنظومة بما يحقق أعلى استفادة ممكنة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية داخل منشآتها الطبية دون أدنى خطأ بشري وبسرعة ودقة تليق بالمواطن المصري".

ومن جانبه، نوه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن البروتوكول المبرم ينص على التعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات العلمية المختصة في تطوير وتحديث البروتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى نشر هذه البروتوكولات عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة، أو طباعته وتوزيعه داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن في النهاية جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وفق أخر المستجدات العالمية والبروتوكولات العالمية المحدثة.

وأكد الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، أن الشركة تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية وكذلك مجالات البحث والتطوير بحكم تواجدنا بمصر منذ 52 عاما فنحن دائما نسخر جميع إمكانياتنا لدعم النظام الصحي المصري.

كما أثنى الورداني على الجهود الحالية من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأننا فخورين بالمساهمة في نطاق بروتوكول التعاون المبرم، لأن شركة استرازينيكا تعتبر شريك أساسي في القطاع الصحي المصري، ودائمًا نضع على عاتقنا مسئولية المشاركة في دعم جهود الدولة ووزارة الصحة المصرية والمساهمة في تطوير النظام الصحي من أجل دعم المريض المصري.