تنسيقية شباب الأحزاب: 1500 متابع يرصدون انتخابات مجلس النواب

قال كريم عبدالعاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انتخابات مجلس النواب استحقاق دستوري بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ وحلف اليمين بالنسبة لأعضائه.

وأضاف "عبدالعاطي" خلال اتصال هاتفي في تغطية قناة "ten" لانتخابات مجلس النواب، أن التنسيقية استعدت لأعمال الرصد والمتابعة الخاصة بانتخابات "النواب" بعدد 1500 متابع بعد الحصول على التصريحات عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن التنسيقية دشنت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج وستعقد التنسيقية مؤتمر صحفي، اليوم، يشارك فيه المتابعين من أعضاء التنسيقية تقنية الفيديو كونفرانس لأخذ صورة حية من مختلف الأنحاء الجمهورية ويتم توثيق كل التحركات والتحديثات عن طريق المنصات الإلكترونية الخاصة بالتنسيقية على الموقع الرسمي.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّبا لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية في اللجان لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكدت "الداخلية"، في بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها في وعي المصريين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان أمس، انتهاء جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات والتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بها، وعلى رأسها القوات المسلحة والداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.