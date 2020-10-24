المهن الطبية: صرفنا 124 مليون جنيه لأسر شهداء ومصابي كورونا

أعلن اتحاد المهن الطبية انتهاء صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد 5975 حالة، بإجمالى مبالغ 119 مليونًا و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانة الوفاة لـ91 حالة، بإجمالى مبالغ 4 ملايين و550 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لحالات الإصابة وأسر الأعضاء المتوفين إلى 124 مليونًا و50 ألف جنيه.

وأوضح الاتحاد أن إعانة الإصابة بكورونا للأعضاء، البالغ عددهم 5975، موزعين على 4 آلاف و332 طبيبًا بشريًا، و1169 صيدليًا، و299 طبيب أسنان، و175 طبيباً بيطريًا، فيما جاء توزيع الـ91 إعانة لأسر الوفيات، بعد تقديمهم إعلام الوراثة للطبيب المتوفى، " 70 طبيبًا بشريًا، 11 صيدليًا، 5 أطباء أسنان، 5 أطباء بيطريين".

وطالب الاتحاد الأطباء المتقدمين لصرف إعانة الإصابة بكورونا، وورثة شهداء كورونا، الذين تقدمو بطلبات لصرف إعانة الوفاة، بمراجعة حسابهم بالبنوك لصرف قيمة الإعانة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من صرف جميع الإعانات المستوفية للأوراق المطلوبة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية أعلن أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف إعانات كورونا لأكثر من 1500 حالة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم صرف جميع الإعانات المستوفية للأوراق المطلوبة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الاتحاد أن تأخر صرف إعانات كورونا فى الفترة السابقة للأطباء المصابين، يرجع إلى عدة أسباب، هي:

1- وجود أرقام حسابات بنكية خطأ من الأطباء.

2- ورود أوراق غير مختومة بخاتم النسر.

3- ورود طلبات بدون مسحات مقدمة عن طريق النقابات الفرعية.

4- عدم تحديد نوع العزل بالطلب (منزلي- مستشفى).

5- عدم سداد الاشتراك الخاص بنقابة العضو.

6- تأخر وصول الملفات التى تم تسليمها للنقابات الفرعية.

7- تأخر وصول الملفات المرسلة عبر البريد.

8- إغلاف مقر الاتحاد لمدة أسبوعين.

9- إصابة عدد (4) موظفين من قسم الإعانات بالكورونا نتيجة الاختلاط بالأطباء المصابين أثناء تقديم أوراقهم قبل شفائهم.

10- تشغيل الموظفين بنصف قوة العدد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تقليل عدد ساعات العمل.