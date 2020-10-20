لأسر شهداء كورونا من المهن الطبية.. طرق صرف إعانات الاتحاد

أعلن اتحاد المهن الطبية، أنه ما زال مستمرا في استلام الأوراق الخاصة بطلبات صرف إعانة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك لأسر الشهداء المتوفين إثر إصابتهم بالفيروس، يوميا من الساعة 10 إلى 2 ظهرا.

وجاءت الأوراق المطلوبة لصرف الدعم النقابى من اتحاد المهن الطبية لأسر الشهداء المتوفيين بسبب فيروس كورونا كالتالى:

(1) صورة الكارنيه

(2) صورة بطاقة الرقم القومى

(3) ما يفيد سداد اشتراك عام 2019.

(4) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

(5) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل موضح لسبب الوفاة أو صورة تصريح الدفن مبين ذات السبب.

(5) صورة إعلام الوراثة مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.

وأعلنت نقابة الصيادلة، أنه بالنسبة لإعانة النقابة المقررة بـ50 ألف جنيه، الأوراق المطلوبة كالتالى:

(1) صورة الكارنيه

(2) صورة بطاقة الرقم القومى

(3) ما يفيد سداد اشتراك عام 2019.

(4) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل.

(5) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

ووفقا لما حدده الاتحاد، أنه من المقرر أن يتم صرف 20 ألف جنيه للمصابين، و50 ألف جنيه للوفاة، من اتحاد المهن الطبية، بالإضافة إلى (أربعة آلاف) إعانة الجنازة العادية.

وكانت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، قالت إنه تم الانتهاء من صرف دعم الإصابة لعدد 3 آلاف و586 طبيب تمت إصابتهم بالفيروس من بداية الجائحة في شهر فبراير الماضي بإجمالي مبلغ 71 مليونا و520 ألف جنيه.

وأكدت سلامة، أن ذلك يأتي في إطار دور نقابة الأطباء في دعم أسر شهداء الأطباء وكذلك المصابين بفيروس كورونا، ودعم الأطباء المصابين بالفيروس.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من صرف دعم مالي لعدد 58 أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية بإجمالي مبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم صرف دعم مالي لعدد 47 أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة بإجمالي مبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه.

وتابعت: "صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته الأخيرة ضم أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية إلى قائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيات الأطقم الطبية التي استشهدت وهي تؤدي دورها الوطني والإنساني بكل شجاعة وإخلاص".

ولفتت إلى أنه تم التواصل مع بعض المدارس الخاصة لمنح دراسية مجانية لأبناء الشهداء من الأطباء وقد وافقت مدارس سندوس النيل بمحافظات سوهاج وأسيوط والقاهرة والأقصر والفيوم وطنطا على منح كاملة بالمجان لأبناء الشهداء من الأطباء.

واستطردت: "تمت الموافقة على استفادة أسر شهداء الأطباء من مشروع العلاج باتحاد المهن الطبية بالمجان وتم الموافقة علي عمل كارنيه خاص بأسر الشهداء يستخرج من النقابة العامة بالمجان للاستفادة من الخدمات النقابية والتعامل مع جميع الجهات والهيئات".

وأعلنت أنه تم صرف دعم مادي دراسي للأسر المستحقة من صندوق اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة.

واختتمت: "يشرفنا خدمة أسر الشهداء ومساعدتهم ونطالب الدولة بالتعاون في ما يخص هذه الأسر وخاصة في إقرار معاش استثنائي لائق بهم وبما قدموه".