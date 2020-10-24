صور.. إقبال كثيف على اللجان الانتخابية في أسيوط

شهدت لجان محافظة أسيوط إقبالًا كثيفًا من الناخبين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، واصطف المواطنون أمام مقرات اللجان، في ظل حضور كبير للنساء وكبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مع بداية ماراثون الانتخابات في يومه الأول.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن جميع اللجان بالمحافظة فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعات الأولى، بعد تأخر فتح 5 لجان بمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج؛ بسبب تأخر القضاة.

وقال "عمر" إنه جُهزت غرفتا عمليات مركزية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة، ومتابعة العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وعلى مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة على مستوى مراكز وقرى ونجوع المحافظة، لتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في أثناء عملية الاقتراع.

في سياق متصل، فرضت مديرية أمن أسيوط، طوقًا أمنيًا بمحيط اللجان، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، بالإضافة إلى حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفًا و955 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا، بواقع 914 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.