قس وشيخ يرفعان لافتة "انزل شارك.. مصر الأهم" داخل لجنة بالمنيا

"انزل شارك.. مصر الأهم".. لافتة تعلوها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعها قس وشيخ داخل لجنة انتخابية في المنيا، تؤكد على روح الوحدة والإخاء التي تسود بين أبناء المحافظة، كما تحمل دعوة مباشرة للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.

وظهر كلا من الشيخ سامح جلال، من علماء الأزهر الشريف، والقس الأب حبيب غطاس راعي كنيسة جرجس بنجع الدك، داخل لجنة معهد الشهيد محمد عبد الله عمر في جنوب مدينة المنيا، يحملان علم مصر، ولافتة توعو الناخبين للأدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات ومكتوب عليها "تنزل شارك.. مصر الأهم"، وأعلى اللافتة صورة الرئيس السيسي، وكلا منهما يحمل في يده الأخرى علم مصر.

وحرص عدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وظهروا بشكل لافت للنظر في معظم اللجان بدوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، وسمالوط ومطاي، ومدينة المنيا، وأبوقرقاص، ومركز ملوي، وكانوا يحثون الشباب على المشاركة واختيار الأصلح والأنسب ليمثلهم في مجلس النواب.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء مارثون انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى غدا الأحد، حيث تم تجهيز 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

شملت الجولة المرور على مدارس "الاتحاد الثانوية ومعهد قراءات فتيات المنيا الازهري والمعهد الازهري للبنين".

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .