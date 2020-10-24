أسقف المنيا يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة "ناصف الإسلامية"

أدلى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، بصوته صباح اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة ناصف الإعدادية الإسلامية بمدينة المنيا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء مارثون انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى غدا الأحد، حيث تم تجهيز 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

شملت الجولة المرور على مدارس "الاتحاد الثانوية ومعهد قراءات فتيات المنيا الازهري والمعهد الازهري للبنين".

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .