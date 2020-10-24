فيديو.. هاني يونس: طريق الفيوم والدائري الأوسطي "خيال"

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصد مشروع الطريق الدائري الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر.

وعلق "يونس" على الفيديو، قائلًا: "دلوقتي إحنا في مجموعة طرق بتتعمل في مدينة 6 أكتوبر، طريق الفيوم والدائري الأوسطي خيال بمعنى الخيال ولا كأنك في أمريكا، من غير الطرق مفيش حياة ده اللي هيوصلك لمصنعك اللي هتشتغل فيه وهيوصلك للجامعة اللي هتتعلم فيها، وهيوصلك لمدرستك ويوصلك لبيتك، الطرق شرايين التنمية".

وتابع: "حارات متعددة رايح جاي وطريق خدمة وكباري، اتفرج حضرتك، وعلى مدد الشوف إسكان اجتماعي، ماكانش فيه طرق محترمة كانوا هيوصلوا إزاي، هي دي الطرق، طرق في كل حتة في مصر على أعلى مستوى، حاجة فوق الوصف، وشيء يفرح ورئيس الوزراء بيسمع شرح كامل".

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بأرجاء مشروع المتحف، بتأكيد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم، لحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو ما أكّده وزير السياحة والآثار، الذي أشار إلى أنَّه تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.