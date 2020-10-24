الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بـ"كورونا" بـ 83 ألفا

ألقت الموجة الثانية من فيروس كورونا بظلالها على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أعلى إصابة يومية منذ بداية الجائحة تقدر بـ83.757، لتكون تلك المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات حاجز الـ80 ألفًا، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأشارت الجامعة إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس، بواقع 943 حالة وفاة جديدة مقابل 856 وفاة في اليوم السابق.

وتعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانًا "للجميع" في حال فوزه بالانتخابات، وذلك في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء.

وقال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأول، إن العالم يمر بمرحلة صعبة من وباء "كورونا"، خاصة في النصف الشمالي من الكوكب، منوهًا بأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة وأن كثيرًا من البلدان ستكون في خطر، وتواجه الكثير من المستشفيات وغرف العناية المركزة عبئًا كبيرًا بالفعل.

ارتفاع غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا يشهده العالم، وتحديدًا دول القارة الأوروبية التي وصلت إلى معدلات قياسية في الإصابات لم تسجلها منذ بداية الجائحة خلال موجتها الأولى، ولم يكن رؤساء تلك الدول ومسئولوها بعيدين عن الموجة الثانية، حيث تم تسجيل أكثر من حالة إصابة أمس، من بينهم الرئيس البولندي أندريه دودا، وفقًا لما قاله سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة في تغريدة على "تويتر"، "كان مقررًا خضوع أندريه دودا لفحص كورونا.. وأتت النتيجة إيجابية، والرئيس بصحة جيدة".

وأصيب وزير الخارجية السلوفيني، أنزيه لوجار، بفيروس كورونا المستجد، بعد جولة له هذا الأسبوع، في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا، وفي بلغاريا، دخل رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته إلى العزل الصحي، بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بـ"كوفيد -19"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".