عاجل.. الحكومة توضح طريقة تصويت مصابي كورونا في "النواب"

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مريض كورونا يصعب ذهابه إلى لجان الانتخابات وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، وإنما يمكن لوزارة التنمية المحلية التنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العليا للانتخابات والقاضي المشرف على اللجنة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في الإدلاء بصوته من مرضى فيروس كورونا بالذهاب إليه في العزل أو المستشفى الموجود به للحصول على رأيه.

وأضاف شعراوي لـ"الوطن" أن اللجنة العليا للانتخابات خصصت خطا ساخنا رقم 19862 لتلقي شكاوى المواطنين والتعاطي معها بشأن ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية بالمرحلة الأولى على مستوى 14 محافظة انتظمت في العمل دون أي مشاكل أو عراقيل، ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين تتابع اللجان وأعمال التطهير وتنظيف محيط اللجان وتوفير مولدات كهرباء وتوفير كل سبل الراحة للناخبين.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات بالوزارة تتواصل باستمرار مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ويتم التدخل السريع لحل أي مشكلة على الفور، مؤكدا أن التأمين جيد لكل اللجان بواسطة الأمن، داعيا الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثله ويستحق صوته.

مدبولي بعد التصويت: ادعو المصريين للمشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي

وفي صباح اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التصويت والإدلاء بصوته، طالبا من المصريين المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وتابع: "الذي يضمن وصول الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم هو أن تكون المشاركة كبيرة".

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.