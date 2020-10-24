 ضبط 1329 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها 11 مصل كورونا مجهول المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1329 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (5 أطنان مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية).

ضبط (4.57 طن كبدة، مفروم لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة).

ضبط (2 طن مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمب لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالكة ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية).

ضبط (2 طن حلوى المولد النبوي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها تمهيداً لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة، لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات (بمحافظة سوهاج).

ضبط (20.000 قطعة كمامة طبية) دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية (بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (120.000 عبوة وقرص وأمبول أدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركياً ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك صيدلية موقوف ترخيصها من التفتيش الصيدلي (بمحافظة الشرقية).

ضبط (2.1 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بـ7350 جنية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالكة محل لبيع الأسمدة الزراعية دون ترخيص (بمحافظة كفر الشيخ).

ضبط (11 عبوة من أمصال مضادة لفيروس كورونا) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق مما يشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبيع وترويج المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة (بمحافظة القاهرة).