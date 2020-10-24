رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة سير الاقتراع

قال المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النواب في الإسكندرية، إن الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم يحدث أي تأخير في عملية الاقتراع، موضحًا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحًا.

وأضاف "المشد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عدد المستشارين في اللجان 1160 مستشار موزع على اللجان الفرعية في المدينة الساحلية، بالإضافة إلى 55 مستشارًا احتياطيًا.

وأكد رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النواب في الإسكندرية، أن غرفة العمليات تتابع عملية الاقتراع مع المستشارين، أولا بأول، للتأكد من كافة الأمور، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات مجلس النواب وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالانتخابات.