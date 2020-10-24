محافظ الإسكندرية يحث الشباب على المشاركة بالانتخابات: أنتم مستقبل مصر

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أي معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ من القضاه والقائمين علي الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية في يومها الأول وعدم وجود أي معوقات، وعن وجود أي متطلبات أو احتياجات لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وحث الشريف المواطنين والشباب للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2020، قائلا: "أنتم مستقبل مصر، وصوتكم أمانة".