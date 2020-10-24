السيدات والشباب يتصدرون.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان كرداسة

فتحت لجان الاقتراع بمدينة كرداسة أبوابها أمام الناخبين، اليوم السبت، في أول أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى على مرحلتين، وتصدّر السيدات والشباب المشهد، حيث أقبلوا على اللجان منذ التاسعة صباحًا.

وشهدت اللجان إجراءات أمنية مشددة، وقام رجال الشرطة ووكلاء المرشحين بتنظيم عملية دخول الناخبين للجان، بينما نشرت هيئة الإسعاف عربات إسعاف أمام اللجان تحسبًا لأي طارئ، كما تطوع عدد من الشباب بتوزيع الكمامات على الناخبين قبل دخول اللجان، التزامًا بالإجراءات الاحترازية الموصى بها.

ومن جانبه قال خالد طايع، مرشح حزب مستقبل وطن، في تصريح لـ"الوطن" إن الإقبال يبعث برسالة طمأنة عن وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الفعالة لممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم.

وقال علاء المكاوي، أمين حزب مستقبل وطن بكرداسة، إن الإقبال الكثيف يعني تلبية الدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية في جو ديمقراطي عنوانه "التنافس الشريف".

وتضم كرداسه 15 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 65 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت قرابة 260 ألف ناخب.

يُذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"‪.‬

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات بالمرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.