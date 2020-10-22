"الإعلاميين" تشكل غرفة عمليات ولجنة لرصد تغطية الانتخابات البرلمانية

عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة النقيب طارق سعدة، حيث اتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الغرفة تضم في عضويتها كل من سهام صالح، وكيل اول النقابة، ومحجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، والإعلامى خالد فتوح، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق، والإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس، والإعلامي أيمن عدلي، عضو المجلس.

واتخذ المجلس قرارًا بتشكيل لجنة رصد لأداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم انتخابات مجلس النواب، برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية إعلام القاهرة.

2- الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

3- نائلة فروق، رئيس التلفزيون المصري.

4- عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق.

5- الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

6- الدكتور إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة الشروق.

7- أحمد عادل، مدير المرصد الاعلامي (مقررًا للجنة).

وأكد مجلس النقابة ثقته في التزام الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات بالمهنية الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، لتقديم صورة مشرفه أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعي والعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.